Якому знаку зодіаку пощастить 14 квітня

Стрілець / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 14 квітня?

День, коли категорично заборонено сумувати й нудьгувати — вищі сили вважають таку поведінку образливою для себе. Навіть якщо немає приводу для буйних веселощів, необхідно хоча б шукати — і знаходити! — щось позитивне в усьому, що нас оточує: у людях, обставинах, подіях і ситуаціях. Можна влаштувати невелике свято, яке покращить настрій і зробить погляд на навколишній світ оптимістичнішим. Звісно, було б краще, якби ця місячна доба припала на вихідний, але понеділок — теж непогано: тиждень розпочнеться з позитиву, а отже, ним він і закінчиться.

Стрілець

Стрільцям зірки обіцяють день, сповнений сюрпризів: на події, які можливі цього дня, представники знака цілком заслужили, та оскільки вони вже втратили надію на те, що це колись станеться, такий перебіг буде для них радісним уподвійні. Втім, усе вищезазначене стосуватиметься переважно їхнього особистого життя.

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