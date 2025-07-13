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- Астрологія
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Якому знаку зодіаку пощастить 14 липня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 14 липня?
День, коли — і цей вдалий збіг обставин для початку робочого тижня — можна ставати до реалізації серйозних ділових та професійних проєктів. Найважливіше у цей час — відкинути будь-які сумніви та роздуми, які є неминучими в цей період, і рухатися вперед. Найбільш вдалим обіцяє бути вирішення фінансових питань, але й іншими нехтувати не слід.
Скорпіон
Скорпіонам не завадить неабияка частка ризику — до того ж, як у професійному і фінансовому, так і — особливо! — особистому житті. Діючи навмання і сподіваючись водночас на везіння, представники знака дійсно можуть отримати бажане, але тільки в тому разі, якщо вони зможуть вчасно зупинитися, інакше довгоочікувана — і заслужена — перемога може плавно перейти в поразку.