Лев / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносять нас на вершину успіху, то опускають вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 14 липня?

Цей день, розділившись на дві половини, стане водночас найтемнішим і найсвітлішим у всьому місячному циклі. Від самого ранку наш настрій, м’яко кажучи, залишить бажати кращого. У цей час ми можемо не просто негативно ставитися до навколишньої дійсності, а й страждати від різноманітних маній, страхів і фобій, яким цілком під силу довести нас до депресії.

Втім, якщо вистачить сил не піддатися негативу в першій половині дня, вже після обіду наше життя стане щасливим і безхмарним. Щоправда, для серйозних справ — не тільки професійного, а й побутового характеру — цей час не підходить: сил на роботу не вистачить, тож краще присвятити цей час відпочинку та… мріям.

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Лев

Левам, які почуватимуться значно бадьоріше, ніж представники інших знаків зодіакального кола, зірки радять знайти час для зустрічі з друзями. І неважливо, чи бачилися вони з ними давно, чи це сталося лише минулих вихідних — позитивна енергія, яку вони отримають у результаті такого спілкування, зайвою точно не буде.

Під її впливом, незважаючи на негативні енергії першої половини дня, можна буде досягти чудових — насамперед професійних — результатів. Усім іншим залишиться лише дивуватися удачі, яка супроводжуватиме їх у цей час.

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