Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 14 січня?

Один із найскладніших днів місячного календаря, який повсюдно викликає в нас агресію, і, як наслідок, конфлікти з найрізноманітнішого — часом геть незначного — приводу. Єдиний спосіб уберегтися від негативу — як чужого, так і власного — звести спілкування, навіть якщо воно видається потрібним, до мінімуму. Так удасться зберегти не лише доброзичливе ставлення до оточення, а й власні нервові клітини.

Телець

Тельці — особливо ті, хто останнім часом не найкращим чином почувався, — цього дня відчують не тільки поліпшення свого стану, а й прилив сил — як фізичних, так і моральних, що позитивно позначиться на їхньому психологічному настрої та стані духу. Головне — не залишати поза увагою своє здоров’я і, за першої ж нагоди, пройти повне обстеження, зробивши повний чекап у всіх лікарів, — це допоможе уникнути проблем у майбутньому.

