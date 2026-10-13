Лев / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 14 жовтня?

День, коли будь-які вчинки, якої б сфери нашого життя вони не стосувалися, слід ретельно обмірковувати. Найстрашнішим гріхом, який — в очах Місяця — ми можемо скоїти в цей час, є вияв легковажності — такої поведінки він не пробачить, а людина на деякий час — іноді досить тривалий — буде позбавлена його прихильності.

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Не можна також сумніватися у своїх силах: невпевненість поставить під сумнів реалізацію будь-яких — зокрема й дуже важливих — планів.

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Лев

Леви, які вже давно збиралися змінити роботу, можуть — абсолютно несподівано для себе — отримати пропозицію обійняти посаду своєї мрії.

Найімовірніше, це буде пов’язано з переходом до іншої фірми чи організації, але лякатися цього не варто — на новому місці умови виявляться набагато комфортнішими, ніж на колишньому, та й колеги зустрінуть представників цього знака доброзичливо, що створить чудові умови для роботи та успіху — як професійного, так і матеріального.

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