Якому знаку зодіаку пощастить 15–16 квітня

Телець / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить цими днями — 15–16 квітня?

18-й місячний день, які триватиме майже дві календарні доби, — не найлегший у місячному календарі. Його головною небезпекою є схильність до чужого впливу, що може стати причиною серйозних помилок у всіх сферах життя — як професійного, так і особистого. Зробивши щось проти свого бажання, ми згодом шкодуватимемо, що поступилися чужому тиску, але змінити щось буде складно, а в деяких випадках — і неможливо, тож поспішати з ними не варто.

Телець

Тельцям зірки подарують важливий — і варто сказати, довгоочікуваний — шанс, який дозволить їм досягти успіху в тій життєвій сфері, яка для них особливо важлива — фінансах, бізнесі, професії чи особистому житті. Найголовніше для представників цього неквапливого, а іноді й відверто лінивого знака — не прогаяти через своє небажання активно діяти те, що саме йде їм до рук, інакше нової можливості вирішити важливі питання вони очікуватимуть доволі довго.

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