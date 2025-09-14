Якому знаку зодіаку пощастить 15–16 вересня

Риби / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить у ці дні — 15–16 вересня?

24-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби — це час, коли можна — і потрібно — братися за здійснення глобальних проєктів. На ті, що не мають особливого значення, сили ліпше не витрачати. Спілкування з людьми навколо не принесе неприємних емоцій, оскільки всі ми будемо налаштовані щодо інших максимально доброзичливо. Дні також сприятливі для занять творчістю, причому це стосується не лише тих, хто займається нею професійно, а й аматорів.

Риби

Рибам зірки настійно рекомендують братися до роботи над новим професійним проєктом, який відкриє перед ними серйозні — зокрема й фінансові — перспективи. Духу для такої діяльності представникам знака має вистачити, а ось розраховувати лише на власні сили не варто: тим, хто дійсно хоче домогтися успіху, необхідно заручитися підтримкою колег, а ще краще — зібрати власну команду однодумців.