Близнюки / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 15 липня?

Нинішній день — час революційних змін у всіх сферах життя. Енергії, яку дарують нам зірки, вистачить на реалізацію будь-яких — навіть найскладніших та найбільш трудомістких — проєктів. Пропозиції щодо зміни місця роботи, які ймовірні в цей час, виявляться вигідними — як у кар’єрному, так і у фінансовому плані, тому варто їх хоча б розглянути, не відкидаючи одразу. Максимально результативною виявиться робота в колективі — самотужки із поставленими завданнями не впоратися.

Близнята

Близнята можуть досягти будь-якої мети, яку вони поставлять перед собою цього дня, якої б сфери — ділової, професійної, фінансової, особистої чи господарської — вона не торкалася б. Головне, не помилитися, роздумуючи про те, якою саме вона має бути, оскільки навіть найменший прорахунок може звести нанівець усі докладені зусилля та задіяні старання, тому дуже важливо ретельно та скрупульозно все передбачити та спланувати.

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