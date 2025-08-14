Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 15 серпня?

Нинішній день готує нам безліч речей, що переважно стосуються стосунків із близькими людьми, які можуть перебувати на межі руйнації. Допускати такий розвиток подій чи ні, залежить як від нас самих, так і від конкретної ситуації, яка склалася в житті кожного з нас. Головне — не робити того, про що згодом можна буде пошкодувати: намагатися врятувати те, що ще має шанси на існування: прикро, розлучившись із близькою людиною, решту життя жалкувати про власну поспішність і необачність.

Скорпіон

Скорпіони на власному досвіді зможуть переконатися у справедливості народної мудрості про те, що нема щастя без нещастя. Конфлікт із людиною, що спалахне, як здасться представникам знака, на рівному місці, насправді матиме під собою серйозні — й давно назрілі — підстави. А власне з’ясування стосунків, яке відбуватиметься на підвищених тонах, відкриє очі на того, кого вони досі вважали своїм другом — більше він не зможе таємно їм шкодити.

