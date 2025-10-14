- Дата публікації
Якому знаку зодіаку пощастить 15 жовтня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 15 жовтня?
День потужної космічної енергії, яка — за умови правильного використання — дає змогу здійснити найсміливіші проєкти, як у професійній і фінансовій, так і в решті життєвих галузей. Важливо не чекати, коли все зміниться саме собою, а активно діяти, тільки в такому разі вдасться досягти будь-якого — навіть дуже сміливого — результату. Можна руйнувати старе заради приємних і корисних змін: без розчищення місця, на якому стояв попередній дім, нового не побудуєш.
Стрілець
Стрільцям — на відміну від інших представників зодіакального кола — слід звернути увагу не на професійну діяльність, а на особисте життя, тим паче, що в ньому очікуються дуже приємні події. Стосунки з людиною, з якою у них була взаємна симпатія на відстані, нарешті можуть перейти в реальну площину, до чого вони мають бути готовими. Можливо, така життєва прибудова потребуватиме певних зусиль. Але це, як кажуть у таких випадках, приємні клопоти.
