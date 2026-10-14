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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 15 жовтня?

День, коли зірки радять утриматися від активних дій, оскільки користі від них очікувати не варто — час і сили будуть витрачені даремно. Результативними виявляться будь-які дії, пов’язані з фінансами — насамперед це стосуватиметься здійснення важливих і дорогих закупів.

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Незалежно від їхнього масштабу, вони обіцяють бути успішними, тому можна сміливо купувати те, про що ми давно мріяли. У цей час дуже важливо обмірковувати кожне своє слово — необережне висловлювання може зруйнувати стосунки, які будувалися роками.

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Рак

Ракам зірки наполегливо рекомендують… мріяти: усе, що вони загадають у цей час, незабаром обов’язково збудеться. Головне — не обмежуватися дрібницями, а просити у Всесвіту по максимуму: чим більше представники цього знака запланують, тим більше в результаті отримають.

Що ж до того, якої сфери життя стосуватимуться ці бажання, то можна зі стовідсотковою впевненістю припустити, що це буде особисте — і, насамперед, сімейне — життя, яке для них завжди стоїть на першому місці.

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