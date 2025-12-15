Лев / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 16 грудня?

Непростий в енергетичному плані та конфліктний день, протягом якого, проте, багато хто з нас може зіткнутися з манією величі або зірковою хворобою, що може виразитися у зарозумілості, зневазі до оточення і бажанні похизуватися своїми досягненнями — як справжніми, так і удаваними. В жодному разі не можна робити ані першого, ані другого, ані третього, оскільки це найнегативніше вплине на наші взаємини з іншими — особливо близькими — людьми. Також важливо ретельно зважувати необхідність кожної своєї купівлі — нерозумні витрати неприпустимі.

Лев

Левам, незважаючи на будній день, який, до того ж, усе ще можна вважати початком робочого тижня, зірки радять використати будь-яку нагоду, щоби відпочити, а ще ліпше — зайнятись собою. Схоже, останнім часом представники знака неабияк занедбали свій зовнішній вигляд, тож нинішній день ідеально підходить для повернення втрачених позицій. Відвідавши відповідні заклади — насамперед салони краси й магазини — вони постануть перед оточенням зовсім іншими людьми.