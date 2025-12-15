ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 16 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Лев

Лев / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 16 грудня?

Непростий в енергетичному плані та конфліктний день, протягом якого, проте, багато хто з нас може зіткнутися з манією величі або зірковою хворобою, що може виразитися у зарозумілості, зневазі до оточення і бажанні похизуватися своїми досягненнями — як справжніми, так і удаваними. В жодному разі не можна робити ані першого, ані другого, ані третього, оскільки це найнегативніше вплине на наші взаємини з іншими — особливо близькими — людьми. Також важливо ретельно зважувати необхідність кожної своєї купівлі — нерозумні витрати неприпустимі.

Лев

Левам, незважаючи на будній день, який, до того ж, усе ще можна вважати початком робочого тижня, зірки радять використати будь-яку нагоду, щоби відпочити, а ще ліпше — зайнятись собою. Схоже, останнім часом представники знака неабияк занедбали свій зовнішній вигляд, тож нинішній день ідеально підходить для повернення втрачених позицій. Відвідавши відповідні заклади — насамперед салони краси й магазини — вони постануть перед оточенням зовсім іншими людьми.

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie