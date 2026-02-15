Терези / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 16 лютого?

День, коли все негативне, що існує у світі та душі кожного з нас, виходить на поверхню і впливає не лише на наш настрій, а й на наше життя загалом. Рекомендації, які дають для цього часу астрологи, доволі прості, але не всі зможуть скористатися ними в понеділок: важливо не залишати стін своєї оселі та ні з ким не спілкуватися. Якщо такий розпорядок дня для вас неможливий, треба постаратися бодай мінімізувати негативний вплив навколишньої дійсності: виходити на вулицю тільки в разі крайньої необхідності і, виконавши тільки найважливіші завдання, одразу повертатися додому, а спілкування з оточенням максимально скоротити.

Терези

Терезам, які є одними з найбільш товариських представників зодіакального кола, обітниця мовчання, яку вони можуть узяти цього дня, може виявитися особливо складною. Але зірки все-таки рекомендують їм це зробити, оскільки тільки так — позбувшись звукового шуму, що постійно їх супроводжує, й залишившись наодинці зі своїми думками, вони зможуть знайти відповідь на одне дуже важливе для себе запитання. І неважливо, яке — професійне, фінансове або особисте — воно буде, головне, що від цього моменту вони зможуть перейти на світлу життєву смугу.

