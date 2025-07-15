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Якому знаку зодіаку пощастить 16 липня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 16 липня?
День несприятливий для будь-яких активних дій — вони не стануть успішними. Якщо перед людиною стоїть проблема, яку вона вважає за нерозв’язну, цього дня з нею вдасться впоратися досить легко — практично без зусиль. Незважаючи на те, що розумові здібності сьогодні будуть набагато сильнішими за фізичні сили, необхідно дотримуватися між ними балансу, тобто працювати не тільки головою, а й руками.
Стрілець
Стрільці можуть знайти те, що їм зараз потрібніше і найважливіше — душевний спокій. Щоправда, для цього їм необхідно буде набути того, що представники цього знака мають рідко — філософського погляду на речі, який — на думку психологів — є якщо не самим щастям, то як мінімум повноцінною його заміною. Він справді дарує людині відсутність стресу, а це вже чимало завжди, а в наш складний час — особливо.
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