Овен / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносять нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 16 липня?

День нестабільної енергетики, яка від самого ранку змусить нас відчувати роздратованість, що може перерости в агресію, що може найнегативнішим чином позначитися як на стосунках з оточенням, так і на нашому самопочутті.

У цей час дуже важливо тримати себе в руках, тим паче, що вже після обіду емоційний фон вирівняється, тому найважливіші справи та переговори слід запланувати саме на цей час. Також сьогодні необхідно накопичувати енергію, яка потрібна для щасливого особистого життя та продуктивної діяльності, займаючись для цього справами, що приносять приємні емоції.

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Овен

Овни можуть отримати професійну пропозицію, від якої, як кажуть у фільмах про мафію, не можна відмовитися. По-перше, вона означатиме серйозний кар’єрний ріст, що для представників цього знака є дуже важливим.

По-друге, і це логічно, нова посада — і навіть місце роботи — призведуть до значного поліпшення матеріального становища, що теж не може не тішити. Головне — не зволікати з рішенням про те, щоб внести зміни у своє життя — вони приведуть лише до кращого.

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