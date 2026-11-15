Близнята / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 16 листопада?

День численних сюрпризів долі, до яких потрібно бути готовими: зазвичай підготуватися до них, так само, як і передбачити всі можливі наслідки, неможливо, тому доводиться діяти відповідно до обставин. Передусім несподіванки в такому разі стосуються наших взаємин з іншими людьми, які можуть поводитися зовсім не так, як ми від них очікуємо: нові риси їхнього характеру й поведінки необхідно врахувати для подальшого спілкування з ними.

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Близнята

Зірки рекомендують Близнятам планувати на нинішній день винятково важливі та серйозні проєкти — для цього складуться найсприятливіші обставини. Головною умовою успішної роботи стане саме націленість на глобальні плани, водночас дрібні й незначні варто тимчасово відкласти. Особливо небезпечно витрачати час на порожні розмови, які можуть здаватися дуже важливими, проте насправді такими не є — вони не більше, ніж безглузде витрачання часу.

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