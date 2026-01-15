ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологія
156
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 16 січня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Міла Корольова
Терези

Терези / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 16 січня?

День, який не можна витрачати на рутинні професійні та побутові заняття — тільки на розв’язання справді важливих питань. Ще ліпше — «перекласти» свої проблеми на світ, який нас оточує: у цей час він розв’яже всі наші проблеми, до яких самі ми не знаємо, з якого боку підступитися. Якщо довіритися Всесвітові, все владнається начебто за помахом чарівної палички — не варто упускати щасливий шанс поліпшити своє життя.

Терези

Терези зможуть досягти будь-якої — навіть найсерйознішої, найглобальнішої і найзначнішої — мети, але за однієї умови: перед тим, як зробити рішучий ривок, їм необхідно… як слід відпочити. Нині сили представників знака вичерпуються, тому дуже важливо поповнити їхню нестачу. Також в жодному разі не можна ні з ким сваритися, скандалити й з’ясовувати стосунки — це теж відніме енергію, необхідну для підкорення професійних і фінансових вершин.

