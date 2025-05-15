Лев / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 16 травня?

Один із найскладніших днів місячного календаря, протягом якого сили добра і зла, змагаючись, борються за душу кожної людини. Першою жертвою темного боку життя стає наша психіка, через що ми припиняємо бути схожими самі на себе, перетворюючись на недовірливих, вразливих, плаксивих скигліїв, із якими неможливо спілкуватися. Головна порада, яку дають у такий час астрологи, полягає в тому, щоб якомога рідше виходити з дому в люди, а за можливості взагалі цього не робити, а також не спілкуватися з тими, хто може зіпсувати нам настрій. Завдана в такий час образа глибоко вкорениться в душі, що спричинить серйозні ментальні розлади.

Лев

Левам, яких — як і всі інші знаки зодіакального кола — цього дня накриє поганий настрій, має сенс пустити в хід своє почуття гумору, подивившись на будь-яку — навіть не найприємнішу життєву ситуацію — саме з цього погляду. Не можна сказати, що всі неприємності, як мовиться у відомому анекдоті, почувши, що з них сміються, розбіжаться в різні боки, але приплив оптимізму не змусить на себе довго чекати, а це вже запорука успіху в роботі та особистому житті, решту представники знака зроблять самі.

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