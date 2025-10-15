Козоріг / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 16 жовтня?

Сьогодні не варто братися до нових проєктів, оскільки успіху вони не матимуть, проте й байдикувати, лежачи на дивані, не можна. Необхідно знайти собі заняття, яке не лише займе голову й руки, що дасть змогу відволіктися від сумних думок, а також принесе задоволення — наприклад, рукоділля. Важливо також звертати увагу на знаки долі, які можуть траплятися майже скрізь, навіть там, де ми на них зовсім не чекаємо. До прикладу, це може стати уривок з ненавмисно підслуханої розмови незнайомих людей.

Козоріг

Козорогам зірки наполегливо рекомендують хоча б на цей день відмовитися від вирішення робочих питань та зосередитися на господарських клопотах, на які їм постійно бракує часу. Зробивши генеральне — чи бодай просте — прибирання, представники знака полегшено зітхнуть як фізично, так і морально. В такий спосіб вони відкриють шлях благотворній енергії, яка досі не могла курсувати безперешкодно — вона принесе успіх у всіх життєвих сферах.

