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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
442
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 16 жовтня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Телець

Телець / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 16 жовтня?

День, коли — піддавшись своєрідним енергіям дня — ми схильні переоцінювати свої сили та здібності, та й значення своєї особи загалом. Під їхнім впливом ми можемо припуститися помилок, які доведеться довго й наполегливо виправляти, тому найважливішою рисою, яка знадобиться нам цього дня, є вміння сприймати себе адекватно, не страждаючи на манію величі.

Також у жодному разі не можна ображати людей, які нас оточують, навіть якщо вони об’єктивно заслуговують на різкі й відверті зауваження — не варто провокувати конфлікти, тим більше, що їх можна — і треба — уникнути.

Телець

Тельцям у розв’язанні важливих — професійних та фінансових — питань не варто покладатися лише на себе: навколо представників цього знака є багато людей, які готові — швидко й абсолютно безкорисливо — прийти на допомогу.

Головне — попросити їх про це, адже самі вони можуть і не здогадатися, що їхня участь і сприяння вкрай необхідні. У результаті справа, яка здавалася абсолютно непідйомною, не тільки легко зрушить з місця, але й успішно завершиться, що не може не потішити всіх, хто матиме до неї стосунок.

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