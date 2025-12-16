Козоріг / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 грудня?

Нинішній день — час містичного — насамперед, духовного — перетворювання, коли кожен із нас змінюється і стає хоч трохи іншим, ніж був до цього. Гарний період для початку мандрівок — як у прямому, так і переносному розумінні цього слова: можна вирушати в подорожі — особливо це стосується місць, у яких ми ще не були, а можна розпочинати шлях до нових знань, що потрібні нам як для роботи, так і для життя загалом. Ухвалюючи важливі рішення, слід дослухатися як до розуму, так і до інтуїції — їхній тандем дасть змогу знайти вихід там, де одне з них не впорається.

Козоріг

Козорогам, відомим своєю ощадливістю, а подекуди й скупістю, цього дня просто необхідно зайнятися благодійництвом у будь-якому його вигляді. Надавши допомогу тому, хто її потребує, вони не лише зростуть у власних очах, що вже немало, а й зможуть отримати відповідну подяку — як від людини, яку вони морально чи матеріально підтримали, так і від зірок чи долі — цей початок кожен може назвати по-своєму, але суть бумеранга добра від цього не змінюється.