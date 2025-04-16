Терези / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 квітня?

«Демонічний» день місячного календаря, негативна енергетика якого є небезпечною для нашої психіки. У такий час категорично не рекомендується спілкуватися з неадекватними, неврівноваженими та агресивними людьми, це може бути не лише неприємно, а й по-справжньому небезпечно, тому краще не ризикувати. Втім, з близькими спілкування теж бажано скоротити, інакше кожен із вас може завдати іншому образу, яка стане причиною серйозного та довготривалого конфлікту.

Терези

Терезам зірки радять не забувати про те, що сьогодні Чистий четвер — день, коли прийнято наводити лад у будинку. Представників знака ніяк не назвеш неохайними, але чистоти та затишку багато не буває, тому сьогодні бажано присвятити прибиранню якнайбільше часу, заглядаючи водночас до найдальших та найбільш затишних куточків, в яких не повинно залишитися і натяку на пил. В результаті чисто стане не лише в домі, а й на душі, а це вже багато важить.

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