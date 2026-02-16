ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 17 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Близнята

Близнята / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 лютого?

День позитивної енергії, який дає шанс на виконання будь-яких, навіть фантастичних, але обов’язково добрих бажань. Сьогодні можна складати плани на майбутнє, враховуючи всі напрями життя і діяльності — як у професійному, так і в особистому сенсі. У спілкуванні з людьми, особливо малознайомими, необхідно уникати зайвої довірливості, інакше легко стати жертвою ошуканства. Від будь-яких медичних процедур у цей час краще відмовитися — замість користі вони можуть завдати шкоди, також небажано стригтися, а візит до перукарні потрібно перенести на інший день.

Близнята

Близнятам, які давно подумували про зміну місця роботи, сьогодні можуть зробити таку пропозицію. Отримавши її, їм не варто поспішати з рішенням — як позитивним, так і негативним: від нього надто багато залежатиме, тож помилитися ніяк не можна. Необхідно взяти час на обмірковування та ретельно зважити можливі наслідки, а разом із ними й свої сили. Погоджуватися на запропоновану посаду слід тільки тоді, коли не виникне сумнівів у тому, що її вдасться потягнути.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie