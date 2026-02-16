Близнята / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 лютого?

День позитивної енергії, який дає шанс на виконання будь-яких, навіть фантастичних, але обов’язково добрих бажань. Сьогодні можна складати плани на майбутнє, враховуючи всі напрями життя і діяльності — як у професійному, так і в особистому сенсі. У спілкуванні з людьми, особливо малознайомими, необхідно уникати зайвої довірливості, інакше легко стати жертвою ошуканства. Від будь-яких медичних процедур у цей час краще відмовитися — замість користі вони можуть завдати шкоди, також небажано стригтися, а візит до перукарні потрібно перенести на інший день.

Близнята

Близнятам, які давно подумували про зміну місця роботи, сьогодні можуть зробити таку пропозицію. Отримавши її, їм не варто поспішати з рішенням — як позитивним, так і негативним: від нього надто багато залежатиме, тож помилитися ніяк не можна. Необхідно взяти час на обмірковування та ретельно зважити можливі наслідки, а разом із ними й свої сили. Погоджуватися на запропоновану посаду слід тільки тоді, коли не виникне сумнівів у тому, що її вдасться потягнути.

