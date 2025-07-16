Овен / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 липня?

День потужної негативної енергетики, яка не найкраще позначається на моральному стані людей. До численних викликів, які поставить перед нами життя, потрібно ставитися з розумінням та готовністю — на них необхідно буде відповідати, тільки так вдасться чогось досягти — як у професії, так і в особистому житті. Категоричне табу у цей час зірки накладають на з’ясування стосунків із близькими людьми — воно може закінчитись серйозним, аж до розриву, конфліктом.

Овен

Овни зможуть досягти успіху в будь-якій сфері життя — як діловій та професійній, так і особистій лише в тому разі, якщо виявлять свою «фірмову» якість, за яку їх далеко не завжди хвалять, — завзятість, а подекуди й упертість. Поставивши собі мету, потрібно йти до неї, незважаючи ні на що, тільки в такому разі за результатами цього часу можна буде почути звук переможних фанфар.

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