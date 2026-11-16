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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 17 листопада

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Скорпіон

Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 листопада?

День, коли будь-які сумніви щодо своїх дій є небезпечними — вони забиратимуть сили, необхідні для повноцінної — і успішної — роботи. До того ж різке зниження самооцінки може негативно позначитися на розв’язанні всіх без винятку питань — від фінансових і кар’єрних до побутових. Особливо важливі та відповідальні справи бажано перенести на інший час, інакше доведеться говорити про втрачені ресурси — можливості та час.

Скорпіон

Скорпіонам важливо пам’ятати, що цього — втім, як і будь-якого іншого дня — важливо пам’ятати про те, що багато чого — а іноді й усе без винятку — залежить від внутрішнього настрою: якщо він постійно залишається позитивним, то й у житті буде порядок. Ось і цього дня, зосередившись на хорошому, вони зможуть запрограмувати своє життя найкращим чином — можливо, цей приклад вдасться поширити й на інші дні, місяці та роки.

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