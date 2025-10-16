Водолій / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 жовтня?

День, коли всі ми відчуємо занепад сил, що не найліпшим чином вплине на настрій — він може бути не найкращим. Щоб цього уникнути, необхідно увімкнути «режим енергозбереження»: займатися тільки справді важливими професійними або господарськими справами, частіше робити перерви, які присвячуватимуть відпочинку або прогулянкам на свіжому повітрі. Так удасться не лише уникнути сварок та конфліктів, які здавалися неминучими, а й грамотно вибудувати стосунки з близькими людьми, особливо якщо останнім часом вони помітно погіршилися.

Водолій

Водоліям необхідно звернути особливу увагу на стосунки з коханою людиною, яка, схоже, з незрозумілих їм причин, затаїла на них образу. Щоб зробити так, щоб «усе стало, як було», а, можливо, і краще, необхідно менше говорити — партнер уже втомився від гарних, але непотрібних слів, — а більше робити. Чому б, наприклад, не влаштувати йому приємний сюрприз, який необов’язково повинен бути дорогим — можна, наприклад, вирушити на екскурсію вихідного дня, п’ятниця для цього — прекрасний час.

