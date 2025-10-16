ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 17 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Водолій

Водолій / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 жовтня?

День, коли всі ми відчуємо занепад сил, що не найліпшим чином вплине на настрій — він може бути не найкращим. Щоб цього уникнути, необхідно увімкнути «режим енергозбереження»: займатися тільки справді важливими професійними або господарськими справами, частіше робити перерви, які присвячуватимуть відпочинку або прогулянкам на свіжому повітрі. Так удасться не лише уникнути сварок та конфліктів, які здавалися неминучими, а й грамотно вибудувати стосунки з близькими людьми, особливо якщо останнім часом вони помітно погіршилися.

Водолій

Водоліям необхідно звернути особливу увагу на стосунки з коханою людиною, яка, схоже, з незрозумілих їм причин, затаїла на них образу. Щоб зробити так, щоб «усе стало, як було», а, можливо, і краще, необхідно менше говорити — партнер уже втомився від гарних, але непотрібних слів, — а більше робити. Чому б, наприклад, не влаштувати йому приємний сюрприз, який необов’язково повинен бути дорогим — можна, наприклад, вирушити на екскурсію вихідного дня, п’ятниця для цього — прекрасний час.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie