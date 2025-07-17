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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
1 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 18–19 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Рак

Рак / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18–19 липня?

24-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час, коли негативна енергетика попередніх місячної доби зміниться енергетикою тепла, світла та добра. Під її впливом люди стануть кращими — позитивнішими та доброзичливішими, вони схильні будуть терпляче ставитись до чужих помилок і пробачати чужі слабкості. Будь-які справи, які вдасться розпочати в цей час, будуть приречені на успіх — як кар’єрний, так і фінансовий.

Рак

Ракам, які, схоже, вже припинили сподіватися на втілення в життя своєї мрії, зірки наполегливо рекомендують згадати про неї та розпочати реалізацію пов’язаних із нею планів. Цими днями їм буде набагато легше зробити це, ніж у будь-який інший час — дуже вже сприятливо складуться обставини, тому не варто втрачати щасливий — і рідкісний — шанс зробити казку буваллю, а сон — дійсністю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
320
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