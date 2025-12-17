Терези / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18 грудня?

День чистої і світлої космічної енергетики, коли не можна нікого ображати, а можна і потрібно говорити приємні слова, допомагати і робити подарунки. Усе, що ми робили протягом місячного циклу, який добігає до свого фіналу, втілиться в життя і набуде реальних форм. Про те, як ми діяли в попередній період, дадуть змогу судити події дня: якщо все було зроблено правильно, вони виявляться позитивними та приємними, і навпаки — помилки, як ненавмисні, так і навмисні, можуть завдати неприємностей. Засмучуватися з цього приводу не варто — треба зробити правильні кроки.

Терези

Терезам — на відміну від інших представників зодіакального кола — зірки дозволяють займатися справами, що мають серйозний фінансовий підтекст: укладати важливі угоди і підписувати серйозні — розраховані на тривалу перспективу — договори. Вони обов’язково приведуть до успіху, але — за однієї умови: такі дії мають бути продумані заздалегідь — сьогодні ухвалювати важливі рішення не слід, оскільки вони — з великою часткою ймовірності — можуть виявитися помилковими.