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Обставини нашого життя змінюються постійно, то підіймання нас на вершину успіху, то опускають донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18 квітня?

Нинішній день відкриває простір для нових починань, до того ж, чим грандіознішими вони будуть, тим кращим результат буде прямо пропорційний задуму. Проте, не варто братися за таку — важливу — справу без підготовки, оскільки в такому разі вона успішною не стане — необхідно заздалегідь усе спланувати і прорахувати, тоді можна буде розраховувати на серйозні професійні досягнення. День також сприятливий для того, щоб приділити увагу близьким людям: по-перше, вони цього потребують, а по-друге, цього потребуємо ми самі, так що не варто відмовляти собі в радості спілкування.

Овен

Овни відчують, що їхнє життя, як кажуть, у таких випадках, налагоджується. Можливо, позитивні зміни відбуваються не так швидко, як їм хотілося б, але сьогодні передчуття приємних змін буде особливо відчутним і явним. Найголовніше для представників знака — не посвячувати людей, які їх оточують, у події, які відбуваються в їхньому житті. Переважно це стосується сторонніх, але зірки вважають, що — щоб уникнути зурочення, — бути відвертими не варто і з близькими.

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