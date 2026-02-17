Діва / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18 лютого?

Нинішня доба багато в чому визначає весь наступний місячний цикл, тому дуже важливо присвячувати його тільки хорошому і добрим — правильним — вчинкам. Усе, що станеться сьогодні, матиме безпосередній стосунок до фіналу астрономічного місяця, тому в наших інтересах провести його на максимальному позитиві.

Навіть тим, хто звик працювати вночі, сьогодні ліпше цього не робити — нестійкість енергетичних потоків, що найбезпосереднішим чином впливають на життя і долю, можуть призвести до вкрай негативних наслідків. Втілення в життя ділових, фінансових і бізнес-планів бажано приурочити до другої половини дня — у цей час вони будуть найуспішнішими.

Реклама

Діва

Дівам, які суворо стежать за своєю фізичною формою загалом і зовнішнім виглядом зокрема, зірки радять приділити власному вигляду особливу увагу. Не існує жодних сумнівів у тому, що з таким завданням вони не тільки впораються на «відмінно», а й отримають справжнє задоволення, як це завжди відбувається з ними, коли вони ушляхетнюють навколишній світ і себе, як невід’ємну його частину. Найлегше — не відчувати почуття провини за те, що відпочиваєш, коли міг би працювати.

Читайте також: