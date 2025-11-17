Лев / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18 листопада?

Нинішній день — один із найсвітліших і найспокійніших у всьому місячному календарі, він відповідає за духовне зростання людини, про що свідчить його символ — лотос. Прожито ще один життєвий період, до його фіналу ми прийшли іншими людьми — хоч у чомусь ми до цього часу змінилися, ставши як кращими, так і гіршими. У першому разі людина отримує схвалення й заохочення від вищих сил, у другому можливе стягнення. Дізнатися про свої результати можна, звернувши увагу на події, які відбуваються в житті, — тут, як то кажуть, що посіяли, те й пожнемо.

Лев

Левам зірки обіцяють талан бізнесі і, як наслідок, фінансах. Приємні в цьому плані події не стануть для представників знака несподіванкою — на цей результат вони працювали доволі довго, тож мають усі підстави радіти своїм досягненням. Головне для них у цей час — не дозволити собі задовольнитися досягнутим і розслабитися, а, окресливши нові — ще більш грандіозні — цілі, наполегливо йти до них.

