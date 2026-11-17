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Якому знаку зодіаку пощастить 18 листопада
Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 18 листопада?
Нинішній день призначений для початку роботи над новими — серйозними та глобальними — проєктами. Його потужна енергетика дозволить досягти будь-якого — зокрема й дуже складного — результату.
Головне — підготувати для роботи належний плацдарм, продумавши як найважливіші кроки, спрямовані на досягнення поставленої мети, так і можливі наслідки таких дій — як позитивні, так і негативні. У стосунках людьми навколо — особливо друзями та близькими — необхідно «навести лад», завершивши їх, або, навпаки, перезавантаживши та почавши з чистого аркуша.
Овен
Зірки радять Овнам підготуватися до приємних життєвих змін у вигляді вагомовго, хоча й цілком очікуваного грошового надходження. Найімовірніше, йтиметься про виплату гонорару за виконану роботу, на який представники знака чекали вже доволі давно.
Головне, що їм потрібно зробити зараз, — це максимально економно розпоряджатися отриманими коштами: перш ніж вирішити, на що саме їх витратити, необхідно дати собі час на роздуми та визначитися з тим, яке придбання зараз є пріоритетним.
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