- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 721
- Час на прочитання
- 1 хв
Якому знаку зодіаку пощастить 18 серпня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18 серпня?
День, коли навіть найенергійніші з нас можуть відчути занепад сил і небажання що-небудь робити. Зірки не рекомендують боротися з цим станом — результат, найімовірніше, виявиться прямо протилежним — сил і прагнення діяти стане ще менше. Краще, як то кажуть, плисти за течією, не опираючись ситуації, що склалася, — в усякому разі, так ми не зможемо нічого зіпсувати. Також, незважаючи на понеділок, можна присвятити день — або хоча б його частину — відпочинку, «підзарядившись» енергією від природи.
Близнята
Близнятам зірки радять скористатися спокійним і неквапливим «настроєм» дня для того, щоб посилити позитивну енергетику своєї оселі. Нічого особливого для цього робити не доведеться — достатньо просто провести чергове прибирання, але бажано — генеральне, очистивши навіть найважчедоступніші куточки та викинувши непотрібні речі. Внаслідок цього сприятлива енергія почне рухатися без перешкод, а представники знака з приємним здивуванням виявлять, що їхнє життя покращилося.