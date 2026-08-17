Водолій / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18 серпня?

День, коли сили — як моральні, так і фізичні — слід витрачати лише на справді важливі, серйозні та — обов’язково! — масштабні справи, оскільки будь-яке інше їхнє використання вважатиметься безцільним і неефективним.

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Також дуже важливо максимально обережно поводитися зі словами: будь-яке необдумане висловлювання — твердження чи побажання — може практично миттєво стати реальністю, але далеко не факт, що вона виявиться саме такою, якою ми хотіли б її бачити — велика ймовірність того, що все відбудеться з точністю до навпаки.

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Водолій

Водоліям, яку б мету вони сьогодні перед собою не поставили, не тільки можна, але й потрібно покладатися на допомогу оточення. Цього дня ми всі будемо ставитися одне до одного максимально доброзичливо, тому ніхто не зможе відмовити у допомозі — навпаки, до будь-яких слів ставитимуться з максимальною увагою.

Найголовніше в такому разі — не дати розігратися ані скромності та сором’язливості, ані гордості, оскільки ці риси можуть завадити зізнатися в тому, що представники цього знака самі не можуть впоратися з поставленим завданням.

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