Астрологія
66
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 18 вересня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Стрілець

Стрілець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку Зодіаку пощастить сьогодні — 18 вересня?

День, коли енергія, і без того слабка, прямуватиме до нуля, особливо якщо загрузнути у сварках і конфліктах. Як результат, її не вистачить навіть на найнескладнішу роботу, яку, проте, необхідно зробити. Тож витрачати сили потрібно ощадливо і наполеонівських планів — у всякому разі, на сьогодні — не будувати. Час категорично не підходить для роботи над новими проєктами — на успіх у них розраховувати не варто на відміну від уже розпочатих справ, які необхідно закінчити.

Стрілець

Стрільцям зірки радять зайнятися справами, які приносять їм максимум задоволення — з високою часткою ймовірності можна сказати, що йтиметься про хобі. А особливе значення воно сьогодні матиме тому, що представникам знака вдасться створити щось, чим зацікавляться не лише друзі чи рідні, а й сторонні люди, готові до того ж непогано заплатити за цей виріб. Можливо, цей випадок призведе до найсерйозніших наслідків — зміни професії.

66
