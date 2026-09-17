Близнюки / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18 вересня?

День, який має репутацію революційного: саме в цей час відбуваються найсерйозніші зміни протягом усього місячного циклу. Потрібно з розумінням ставитися до того, що наш світ розвивається за певними законами, і для того, щоб побудувати нове, необхідно зруйнувати старе: у такі дні настає час відмовлятися від того, що вже віджило своє, якої б сфери життя це не стосувалося, і переходити на новий рівень. Головне — не боятися змін, які на перший погляд можуть виявитися не такими вже й приємними, як нам би того хотілося, але час розвіє цю оману.

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Близнята

Близнята зможуть — нарешті! — помиритися з людиною, з якою посварилися вже досить давно і досі перебувають у сварці. Оскільки представники цього знака важко переносили вимушену розлуку з нею, вони не можуть упустити чудову нагоду налагодити стосунки.

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Найголовніше в такій ситуації — не намагатися з’ясувати, хто в ній винен, а хто — має рацію, оскільки конфлікт — це завжди провина обох сторін. Минуле слід залишити в минулому, зосередившись на сьогоденні та, насамперед, на майбутньому.

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