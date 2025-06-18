Водолій / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 19 червня?

Не найлегший день місячного календаря, який загрожує сюрпризами кожному з нас, і вони стосуватимуться відкриттів, які ми зробимо у стосунках близьких — і коханих — людей. Вони необов’язково виявляться неприємними, хоча й така можливість не виключена, але несподіваними — безумовно. Втім, готовими в цей час треба бути до всього — астрологи вважають, що в такі місячні дні відбувається максимальна кількість зрад — від підстав, на які стають здатні навіть найкращі друзі, до подружніх зрад. У будь-якому разі зірки радять не поспішати з висновками і, тим більше, діями у відповідь — спочатку потрібно встановити точний факт зради або невірності.

Водолій

На Водоліїв успіх чекає у всіх сферах життя, тому вони сміливо можуть вибирати будь-яку — точніше, ту, яка в цей час для них найважливіша. А потім, визначившись з пріоритетами, їм необхідно виявити якості, які не завжди притаманні представникам цього креативного, а тому доволі пристрасного знака — дисциплінованість та організованість. Якщо — за звичкою — почати метушитися з боку в бік, відступаючи від поставленої мети і відволікаючись на заняття, які не мають важливого значення, на позитивний результат розраховувати не варто.

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