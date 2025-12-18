Якому знаку зодіаку пощастить 19 грудня

Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 19 грудня?

Перша половина нинішнього дня припадає на найнебезпечнішу добу місячного календаря, тож цей час може принести нам серйозні, насамперед моральні випробування: ми як самі можемо відчути злість, заздрість, дратівливість, так і зіткнутися з такими якостями, спілкуючись із людьми навколо. Щоб уникнути конфліктів, які можуть виникнути внаслідок цього, краще скоротити комунікацію до можливого мінімуму, до того ж стосуватиметься це навіть членів сім’ї, сварка з якими буде особливо прикрою.

Скорпіон

Скорпіони несподівано для самих себе зможуть розв’язати важливе професійне чи ділове питання, яке багато в чому залежать від їхнього безпосереднього начальства. Зранку воно, найімовірніше, буде не лише дратівливим і незговірливим, а й висловить представникам знака безліч претензій — як справедливих, так і необґрунтованих. Найголовніше в цей час — усе вислухати та взяти до відома, не сперечаючись. Тоді вже у другій половині дня керівництво саме повернеться до порушеного питання і вирішить його позитивно.