Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 19 лютого?

День, коли на небі вперше з’являється тоненький серпик молодого Місяця, а в нашому житті перші сходи дає те, що, образно кажучи, посіяно, тобто ми бачимо перші результати своїх зусиль у тій чи тій сфері життя.

Сплеск енергії, яку ми отримуємо в цей час, робить нас наполегливими, а часом і агресивними, але боятися цих якостей не варто — саме вони дають змогу досягти вагомих результатів, особливо в професійному й діловому сенсі. Успішними обіцяють стати будь-які дії, спрямовані на творення, особливо якщо вони так чи так пов’язані з творчістю.

Лев

Леви цього дня здатні розвинути рідкісну активність, що дасть їм змогу отримати приголомшливий результат — насамперед у бізнесі й фінансах. Головне — поставити правильну мету і йти до неї, не відволікаючись на другорядні заняття, а іноді й такі, що зовсім не мають значення — тільки в такому разі представникам знака вдасться добре заробити. Отримані в результаті гроші можна буде витратити на здійснення давньої мрії, яка зробить їх по-справжньому щасливими.

