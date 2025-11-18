ТСН у соціальних мережах

Астрологія
94
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 19 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Терези

Терези / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 19 листопада?

День негативної енергетики, який вважають найнебезпечнішим протягом усього місячного циклу. Стреси, які накопичилися в організмі за попередній час, можуть вихлюпнутися на людей у вашому оточенні. Однак не варто панікувати та впадати у відчай, головне — поводитися згідно з рекомендаціями зірок. Насамперед — звісно, за можливості — максимально скоротити контакти, особливо з тими, хто близький і дорогий, оскільки сварка з ними може виявитися дуже прикрою.

Терези

Терези сьогодні зможуть виступити миротворцями та запобігти серйозному конфлікту між близькими їм людьми — рідними або друзями, який інакше негативно — і дуже серйозно — вплинув би, зокрема, й на їхнє власне життя. Головне для педставників знака в цьому конкретному разі — виявити притаманні їм дипломатичні здібності, не стаючи водночас ні на чий бік, інакше їм важко буде позбутися емоцій.

