ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 19 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Стрілець

Стрілець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 19 серпня?

День хибної мудрості, коли нові знання, які ми отримуємо з найрізноманітніших джерел, не допомагають, а, навпаки, заважають нам, оскільки підштовхують до вчинків, що заздалегідь стануть хибними. Саме тому дуже важливо виявити силу волі та не піддатися бажанням і спокусам, які можуть переслідувати нас упродовж дня, зокрема й бажанню відповісти злом на зло, а агресією — на агресію: про таку — симетричну — реакцію згодом доведеться пожалкувати. Зберігати внутрішній спокій і витримку допоможе почуття гумору, з яким сьогодні потрібно дивитися на все, що відбуватиметься в нашому житті.

Стрілець

Стрільці зможуть досягти важливих — переважно професійних — цілей, які вони давно ставили перед собою. З одного боку, вони матимуть усі підстави для гордості — або, щонайменше, задоволення — власними досягненнями. І це справедливо. Та з іншого боку, зірки категорично забороняють представникам знака вихвалятися ними перед іншими, інакше вони на певний час можуть забути про успіхи — пристріт як явище ще ніхто не скасовував.

Читайте також:

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie