Якому знаку зодіаку пощастить 19 серпня

Стрілець / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 19 серпня?

День хибної мудрості, коли нові знання, які ми отримуємо з найрізноманітніших джерел, не допомагають, а, навпаки, заважають нам, оскільки підштовхують до вчинків, що заздалегідь стануть хибними. Саме тому дуже важливо виявити силу волі та не піддатися бажанням і спокусам, які можуть переслідувати нас упродовж дня, зокрема й бажанню відповісти злом на зло, а агресією — на агресію: про таку — симетричну — реакцію згодом доведеться пожалкувати. Зберігати внутрішній спокій і витримку допоможе почуття гумору, з яким сьогодні потрібно дивитися на все, що відбуватиметься в нашому житті.

Стрілець

Стрільці зможуть досягти важливих — переважно професійних — цілей, які вони давно ставили перед собою. З одного боку, вони матимуть усі підстави для гордості — або, щонайменше, задоволення — власними досягненнями. І це справедливо. Та з іншого боку, зірки категорично забороняють представникам знака вихвалятися ними перед іншими, інакше вони на певний час можуть забути про успіхи — пристріт як явище ще ніхто не скасовував.

Реклама

Читайте також: