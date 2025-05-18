Якому знаку зодіаку пощастить 19 травня

Скорпіон / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 19 травня?

День, протягом якого можна вирішити будь-яке завдання, навіть якщо досі воно здавалося незбагненним для нашого розуму. Такий вау-ефект дасть посилення розумових та інтелектуальних здібностей, яке спостерігатиметься у кожного з нас, включно з тими, хто працює руками, практично не задіючи водночас голову. Головне — визначитися з тим, яке завдання в цей час є найважливішим, і займатися лише ним, відклавши всі інші справи вбік — ми ще матимемо час і можливість до них повернутися.

Скорпіон

Скорпіонам, які загрузли в безглуздих стосунках з людиною, яка давно припинила бути для них коханою, рекомендується розставити в них усі крапки над «і». Не варто затягувати цей процес, тим паче, що сьогодні складуться сприятливі обставини для того, щоб розірвати — нарешті! — зв’язок, який уже не приносить радості. До того ж представники знака практично одразу ж — цього самого дня — зможуть зустріти людину, яку з часом захочеться назвати своєю другою половинкою.

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