ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
529
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 19 травня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Скорпіон

Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 19 травня?

День, протягом якого можна вирішити будь-яке завдання, навіть якщо досі воно здавалося незбагненним для нашого розуму. Такий вау-ефект дасть посилення розумових та інтелектуальних здібностей, яке спостерігатиметься у кожного з нас, включно з тими, хто працює руками, практично не задіючи водночас голову. Головне — визначитися з тим, яке завдання в цей час є найважливішим, і займатися лише ним, відклавши всі інші справи вбік — ми ще матимемо час і можливість до них повернутися.

Скорпіон

Скорпіонам, які загрузли в безглуздих стосунках з людиною, яка давно припинила бути для них коханою, рекомендується розставити в них усі крапки над «і». Не варто затягувати цей процес, тим паче, що сьогодні складуться сприятливі обставини для того, щоб розірвати — нарешті! — зв’язок, який уже не приносить радості. До того ж представники знака практично одразу ж — цього самого дня — зможуть зустріти людину, яку з часом захочеться назвати своєю другою половинкою.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
529
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie