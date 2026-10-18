Риби / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 19 жовтня?

День, коли не лише можна, а й потрібно братися до роботи над будь-якою новою справою, але успіх прийде лише за однієї умови: необхідно докласти максимум зусиль, щоб досягти поставленої мети. Чекати, коли все владнається нібито само собою — марна справа: цього дня удача прихильна до працьовитих.

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Можна змінювати місце роботи, розпочинати власну справу, братися до ремонту — будь-які починання приречені на успішне завершення. Час, який, незважаючи на зайнятість, залишиться вільним, потрібно присвятити родині, особливо дітям і літнім родичам.

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Риби

Головні події в житті Риб, незважаючи на понеділок, відбудуться не в діловому, а в особистому житті. Особливо це стосуватиметься тих, хто з якихось відомих лише їм — об’єктивних чи суб’єктивних — причин останнім часом відсунув його на другий план.

Та оскільки природа не терпить порожнечі, саме в цій сфері станеться щось таке, що назавжди змінить їхнє життя — обставини виявляться настільки щасливими, наскільки представники знака собі це дозволять, тож усе залежить лише від них самих.

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