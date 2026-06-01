Астрологія
Якому знаку зодіаку пощастить 2–3 червня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Козеріг

Козеріг / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-яку мить! Якому знаку зодіаку пощастить 2 і 3 червня?

18-та місячна доба, яка триватиме два календарні дні, не найпростіший, але дуже важливий для нас час. По-перше, вона показує, наскільки сильно ми можемо протистояти найрізноманітнішим спокусам і труднощам, які можуть виникнути на нашому шляху. Найчастіше вони стосуються чужого — небезпечного — впливу, який чинять на нас люди, що переслідують власні — корисливі — інтереси.

Перш ніж піти в когось із них на поводі, необхідно ретельно проаналізувати ситуацію, що склалася, і не дозволяти собі рішень, які можуть замість користі завдати шкоди. По-друге, цими днями дуже важливо звертати увагу на події, які відбуваються з нами, вони покажуть, які проблеми — чи, навпаки, позитивні моменти — існують у нашому житті: перші потрібно виправити, а другі — посилити.

Козоріг

Козорогам зірки рекомендують присвятити ці дні плануванню своїх майбутніх досягнень — до того ж, найсерйозніших і найсміливіших. Якщо зробити це правильно, результати виявляться по-справжньому грандіозними, навіть якщо до цього представники знака про такі лише мріяли. Головне — не сподіватися на те, що важливі й потрібні ідеї спадуть на думку самостійно, над їхнім підбиранням доведеться добре попрацювати. Насамперед, необхідно зробити висновки з попередніх помилок, щоб уникнути їх у майбутньому, а ось позитивний досвід обов’язково треба врахувати й повторити.

