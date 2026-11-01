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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 2–3 листопада

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Риби

Риби / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 3–4 жовтня?

24-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, ідеально підходить для роботи над найсерйознішими та наймасштабнішими професійними проєктами. Але — з однією важливою умовою: ставати до їх втілення в життя можна лише в тому разі, якщо вони довго й ретельно готувалися; покладатися на експромт та імпровізацію не слід.

Стосунки між людьми будуть надзвичайно доброзичливими, тож сварок та конфліктів не варто побоюватися — навпаки, навіть ненайближчі люди охоче прийдуть на допомогу в будь-якій ситуації.

Риби

Рибам у цей час можна — і потрібно — братися за розв’язання житлового питання, про яке вони давно замислювалися, — наприклад, за серйозний ремонт або будівництво заміського будинку.

Представники цього знака, навіть якщо раніше вони ніколи не мали справи з будівництвом та створенням дизайн-проєктів, відчують, що в них прокинувся талант виконроба чи дизайнера. Звичайно, за ці два дні розпочати й завершити такий складний і трудомісткий проєкт не вдасться, але успішно розпочати його, зробивши чудовий зачин на майбутнє, цілком можливо.

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