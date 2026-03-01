ТСН у соціальних мережах

Астрологія
Якому знаку зодіаку пощастить 2 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 2 березня?

Сприятливі для будь-якої діяльності обставини складуться для тих, хто готовий припинити говорити про свої наміри, а почне діяти, втілюючи їх у життя, що максимально логічно для початку робочого тижня. Якщо людина вважає за краще пасивно чекати, доки за неї все зроблять інші, чи навіть більше — що все здійсниться саме, сподіватися в цей час нема на що — досягти їй нічого не вдасться. Також у будь-якій сфері життя — як діловій, так і фінансовій — успіх буде на боці тих, хто впевнений у собі та власних силах, інакше пальма першості перейде до рук тих, хто цією якістю володіє вповні.

Скорпіон

Скорпіони цілком можуть розраховувати на те, що в їхньому особистому — або сімейному, якщо вони перебувають в офіційних стосунках — житті відбудуться довгоочікувані та дуже приємні події. Але для того, щоб це сталося, необхідно виконати одну, проте дуже важливу умову: не можна нікому розповідати про наближення щасливих змін, інакше випадкова непередбачувана подія може зруйнувати всі плани представників знака, тож їм краще помовчати: щастя любить тишу.

