Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 2 грудня?

День сприятливий для того, щоб скинути з плечей тягар минулого і почати жити з чистого аркуша. Можливо, заради переходу на новий життєвий рівень доведеться відмовитися від того, що здається потрібним і важливим, але побоюватися цього не варто — все, що станеться, складеться на краще. Не можна побачити нові — життєві й професійні — горизонти, не відпливши від берега, на якому перебуваєш нині, тому розумний ризик буде не лише виправданим, а й необхідним.

Телець

Тельці, які вже доволі тривалий час перебувають у пошуках відповіді на важливе запитання — як життєвого, так і професійного характеру, — отримають необхідну їм інформацію для роздумів. Оскільки її буде доволі багато, на її вивчення й аналіз доведеться витратити доволі багато сил та часу, але вони будуть того варті. В результаті представники знака отримають уявлення про точний та чіткий алгоритм дій, що дасть змогу їм домогтися поставленої мети.

