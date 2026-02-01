Якому знаку зодіаку пощастить 2 лютого

Козоріг / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 2 лютого?

Один з найлегших і найприємніших днів місячного циклу, який начебто спеціально створений для відпочинку та релаксу. Звісно, повністю присвятити його такому проведенню часу в понеділок зможуть не всі, але хоча б пообіді треба перейти від активних дій до відновлення сил — однаково працездатність у цей час буде майже на нулі. Що ж до професійних обов’язків, то сьогодні їх треба виконувати без особливого ентузіазму: надто активні дії — як загалом і повна бездіяльність — завдадуть шкоди професійній діяльності.

Козоріг

Козорогам зірки настійно рекомендують відкласти — звісно, на певний час — усі справи та присвятити нинішній день розслабленню і релаксу. Обставини для цього складуться максимально вдалі: важливі професійні завдання до цього часу виявляться практично виконаними, тому пропозиція друзів або близької людини провести час у приємній обстановці за містом стане якнайдоречнішою, тим паче, що там, напевно, буде камін, який дасть змогу зігрітися.

