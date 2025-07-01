Телець / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 2 липня?

Нинішній день сприятливий для будь-яких дій, які перетворюють і ушляхетнюють навколишній простір. Братися можна тільки за ті проєкти, які спрямовані на створення, від будь-якої руйнації, навіть якщо потрібно розчистити «майданчик» для чогось нового, сьогодні краще відмовитись. Також цього дня необхідно звернути пильну увагу на сни — вони, найімовірніше, виявляться пророчими. Не варто ігнорувати знаки, які сьогодні може надсилати Всесвіт, інакше він може і образитися, і наступного разу не буде попереджати про можливі життєві зміни.

Телець

Тельці отримають чудову нагоду помиритися з близькою людиною, сварка з якою щось дуже затягнулася. Головне, що потрібно зробити представникам знака, це визнати: у чомусь — а можливо, й у всьому — вони не мали рацію Таке розуміння — і усвідомлення — стане першим і дуже важливим кроком на шляху до примирення, дізнавшись про яке, друга сторона з радістю піде їм назустріч, залишиться тільки зробити висновки з того, що сталося, щоб більше не повторювати припущених помилок.

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