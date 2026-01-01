Водолій / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 2 січня?

День, коли ми — під впливом місячної енергії — будемо схильні до перепадів настрою, незважаючи на які, дуже важливо зосередитися на роботі, яка сама себе не зробить. Можна братися за розв’язання будь-яких професійних питань, зокрема й найскладніших, — сил вистачить на все. Найважливіше сьогодні — обов’язково довести до кінця розпочату справу, хоч би якою складною вона була, інакше вже наступного тижня можна потрапити в цейтнот, а залагоджування ситуації забрало б багато моральних і фізичних сил.

Водолій

Водоліям зірки наполегливо рекомендують звертати увагу на знаки, які надсилатимуть їм відповідні «відомства» — для когось це Всесвіт, а для когось — власна підсвідомість. У будь-якому разі ці — зовнішні чи внутрішні — сили допоможуть представникам знака зробити важливий вибір, над яким вони давно думають, але — з найрізноманітніших причин — дотепер із ним не визначилися, тепер же для цього складуться максимально сприятливі обставини.

